Разделите число 128 на четыре части так, чтобы первая часть относилась ко второй как 2:3, вторая к третьей как 3:5, а третья к четвёртой как 5:6
Математика
Разделите число 128 на четыре части так, чтобы первая часть относилась ко второй как 2:3, вторая к третьей как 3:5, а третья к четвёртой как 5:6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I : II : III : IV = 2:3:5:6 2+3+5+6=16 (частей) - число 128 128:16=8 - одна часть 8*2=16 - I 8*3=24 - II 8*5=40 - III 8*6=48 - IV
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