Разделите число 128 на четыре части так, чтобы первая часть относилась ко второй как 2:3, вторая к третьей как 3:5, а третья к четвёртой как 5:6

Математика

Разделите число 128 на четыре части так, чтобы первая часть относилась ко второй как 2:3, вторая к третьей как 3:5, а третья к четвёртой как 5:6

Автор: Гость