Арабское государство на Пиренейском полуострове

Обществознание
Арабское государство на Пиренейском полуострове
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
арабское государство: Андалусия
Гость:
Пиренейский полуостров был завоеван арабами к 718году, и на бывших испанских землях они образовали эмират, входящий в состав халифата Омейядов. В 756 году был образован независимый Кордовский эмират, а в 929году Кордовский халифат. В1031 году он распался на множество мелких эмиратов.    
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