Який ураїнський вчений ввів вперше термін дума? А.Михайло Грушевський Б.Михайло Максимович В.Михайло Драгоманов Г.Володимир Антонович
Литература
Який ураїнський вчений ввів вперше термін дума? А.Михайло Грушевський Б.Михайло Максимович В.Михайло Драгоманов Г.Володимир Антонович
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Гость:
Б.Михайло Максимович
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