какой из лучей a,b,c проходит между двумя другими если угол ab=112гр. ac=34гр. cb=78гр.
Геометрия
какой из лучей a,b,c проходит между двумя другими если угол ab=112гр. ac=34гр. cb=78гр.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как угол ab самый большой, то лучи a и b лежат по краям, а луч с в середине (ас + сb=ab)
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