Який заряд потрібно надати провіднику,щоб зарядити його до потенціалу 30 В,якщо його електроємність 150пФ?

Физика
Який заряд потрібно надати провіднику,щоб зарядити його до потенціалу 30 В,якщо його електроємність 150пФ?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
q=UC q= 30*150*10-¹² = 4500*10-¹²
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