Який заряд потрібно надати провіднику,щоб зарядити його до потенціалу 30 В,якщо його електроємність 150пФ?

Физика

Який заряд потрібно надати провіднику,щоб зарядити його до потенціалу 30 В,якщо його електроємність 150пФ?

Автор: Гость