Який заряд потрібно надати провіднику,щоб зарядити його до потенціалу 30 В,якщо його електроємність 150пФ?
Физика
Який заряд потрібно надати провіднику,щоб зарядити його до потенціалу 30 В,якщо його електроємність 150пФ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
q=UC q= 30*150*10-¹² = 4500*10-¹²
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