НАПИСАТЬ СТРУКТУРНЫЕ ФОРМУЛЫ , ГДЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ ПОПРАВКИ В НАЗВАНИЯХ. А) 2 - ЕТИЛ - 3 ХЛОРОБУТАН. Б) 2- ЕТИЛ - 3 - МЕТИЛБУТАН.  В) 3 - ДИБРОМО -2- ХЛОР - 5 МЕТИЛПЕНТАН. 

Химия
НАПИСАТЬ СТРУКТУРНЫЕ ФОРМУЛЫ , ГДЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ ПОПРАВКИ В НАЗВАНИЯХ. А) 2 - ЕТИЛ - 3 ХЛОРОБУТАН. Б) 2- ЕТИЛ - 3 - МЕТИЛБУТАН.  В) 3 - ДИБРОМО -2- ХЛОР - 5 МЕТИЛПЕНТАН. 
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)CH3-CH(C2H5)-CH(Cl)-CH3 - 2-этил-3-хлорбутан Б)СH3-CH(C2H5)-CH(CH3)-CH3 - 2-этил-3-метилбутан В)CH3-CH(Cl)-C(2Br)-CH2-CH2(CH3) - 2-хлор-3-дибром-5-метилпентан.        
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