НАПИСАТЬ СТРУКТУРНЫЕ ФОРМУЛЫ , ГДЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ ПОПРАВКИ В НАЗВАНИЯХ. А) 2 - ЕТИЛ - 3 ХЛОРОБУТАН. Б) 2- ЕТИЛ - 3 - МЕТИЛБУТАН. В) 3 - ДИБРОМО -2- ХЛОР - 5 МЕТИЛПЕНТАН.

Химия

НАПИСАТЬ СТРУКТУРНЫЕ ФОРМУЛЫ , ГДЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ ПОПРАВКИ В НАЗВАНИЯХ. А) 2 - ЕТИЛ - 3 ХЛОРОБУТАН. Б) 2- ЕТИЛ - 3 - МЕТИЛБУТАН. В) 3 - ДИБРОМО -2- ХЛОР - 5 МЕТИЛПЕНТАН.

Автор: Гость