У Алёши 80 марок, у бори на 20% больше, чем у Алёши. У Вовына 25% меньше, чем у Алёши. Сколько марок у Бори и Вовы в отдельности.
Математика
У Алёши 80 марок, у бори на 20% больше, чем у Алёши. У Вовына 25% меньше, чем у Алёши. Сколько марок у Бори и Вовы в отдельности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Сколько марок у Бори 80+(80*0,2)= 96 марок 2)сколько марок у Вовы 80-(80*0,25)= 60 марок
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