У Алёши 80 марок, у бори на 20% больше, чем у Алёши. У Вовына 25% меньше, чем у Алёши. Сколько марок у Бори и Вовы в отдельности.

Математика

У Алёши 80 марок, у бори на 20% больше, чем у Алёши. У Вовына 25% меньше, чем у Алёши. Сколько марок у Бори и Вовы в отдельности.

Автор: Гость