рыболов отправляется на лодке от пристани против течения реки с намерением вернуться назад через 5 ч. Перед возвращением он хочет побыть на берегу 2ч. На какое наибольшее расстояние он может отплыть, если скорость течения реки ...

Гость: Гость:

скорость лодки по течению 3 + 2 = 5 км/ч, а против течения 3 - 2 = 1 км/ч. Поскольку скорость по течению в 5 раз больше скорости против течения, а собственно на дорогу рыболов должен затратить 5 - 2 = 3 часа. то по течению он должен плать 0,5 часа. а против течения - 2,5 часа. Следовательно, рыболов может отплыть на 2,5 км.