ДАТЬ НАЗВАНИЕ Br СН3 - СН - С - СН2 - СН2 СІ Br CH3 ( ПОД СН ХЛОР. ПОД С И СВЕРХУ БРОМ,) ПОД СН2 СТОИТ СН3) ...
Химия
ДАТЬ НАЗВАНИЕ Br СН3 - СН - С - СН2 - СН2 СІ Br CH3 ( ПОД СН ХЛОР. ПОД С И СВЕРХУ БРОМ,) ПОД СН2 СТОИТ СН3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я всё правильно поняла, то это 3,3-дибром-4-метил-2-хлорпентан. Вроде должно быть так.
Гость:
2 - хлор 3,3 дибромгексан CH3 который под СН2 является частью углеродного скелета, он не может быть метилом
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