обчисліть масу лугу і води , які необхідні для виготовлення розчину масою 200г з масовоя часткою натрій гідроксиду 15%.

Химия
обчисліть масу лугу і води , які необхідні для виготовлення розчину масою 200г з масовоя часткою натрій гідроксиду 15%.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m(щелочи) = m(p-pa)*W(щелочи) = 200*0,15 = 30 г m(H2O) = m(p-pa) - m(щелочи) = 200 - 30 = 170 г. Для приготовления данного раствора нужно взять 30 г щелочи и 170 г воды.
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