канал формы равнобедренной трапеции имеет размеры основания а=11м,в=7м,высота h=4м.Определить гидравлический радиус.
Геометрия
канал формы равнобедренной трапеции имеет размеры основания а=11м,в=7м,высота h=4м.Определить гидравлический радиус.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гидравлический радиус вычисляется как отношение площади сечения к смачиваемому периметру. В данном случае площадь сечения S = (11 + 7) * 4 / 2 = 36 м² Боковые стороны трапеции равны √ (4² + ((11 - 7)/2)²) = √ (16 + 4) = 2 * √ 5 м. Тогда R = S / P = 36 / (7 + 4 * √ 5) ≈ 36 / 15,944 ≈ 2,26 м.
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