В ящике 31 деталь первого сорта и 6 деталей второго сорта.Наудачу вынули 3 детали.Найти вероятность того,что все 3 детали первого сорта.

Алгебра
В ящике 31 деталь первого сорта и 6 деталей второго сорта.Наудачу вынули 3 детали.Найти вероятность того,что все 3 детали первого сорта.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Искомая вероятность определяется с помощью классической формулы p = m / n , где  n - общее количество вариантов, а  m - количество вариантов, соответствующих данному событию. В данном случае n = C³₃₇ =  37 * 36 * 35 / 3! = 46620 / 6 = 7770 (количество способов выбора 3 деталей из 37 в ящике) m = C³₃₁ =  31 * 30 * 29 / 3! = 26970 / 6 = 4495 (количество способов выбора 3 деталей из 31 первого сорта) Тогда  p = 4495 / 7770 ≈ 0,5785
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