Найдите периметр треугольника ABC, если даны координаты его вершин: A(7;-4;4½) B(5½;-1;0) С(2;½;-1)
Геометрия
Найдите периметр треугольника ABC, если даны координаты его вершин: A(7;-4;4½) B(5½;-1;0) С(2;½;-1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I AB I = √ ((5,5 - 7)² + (-1 - (-4))² + (0 - 4,5)²)= √ (2,25 + 9 + 20,25) = √ 31,5 I AC I = √ ((2 - 7)² + (0,5 - (-4))² + (-1 - 4,5)²)= √ (25 + 20,25 + 30,25) = √ 75,5 I BC I = √ ((5,5 - 2)² + (-1 - 0,5)² + (0 - (-1))²)= √ (12,25 + 2,25 + 1) = √ 15,5 P = ! AB I + I AC I + I BC I = √ 31,5 + √ 75,5 + √ 15,5
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