Определите какое значение имеет нулевое окончание в каждом слове. Запишите по два примера слов с таким же окончанием. Сделайте вывод о том, в каких формах глаголов и существительных встречаются нулевое окончание. час [], ... ...
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Определите какое значение имеет нулевое окончание в каждом слове. Запишите по два примера слов с таким же окончанием. Сделайте вывод о том, в каких формах глаголов и существительных встречаются нулевое окончание. час [], ... туч [], ... приходил [], ... мышь [], ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окончание выражает значение рода, числа и падеж. У глаголов прошедшего времени в ед.ч. м.р. : приходил, обедал, спал У части сущ. в родит. падеже, мн. ч. : туч, куч У сущ. И.п., ед.ч., м.р.(2скл.) и ж.р. (3скл.) : час, мышь, друг, дочь
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