Определите какое значение имеет нулевое окончание в каждом слове. Запишите по два примера слов с таким же окончанием. Сделайте вывод о том, в каких формах глаголов и существительных встречаются нулевое окончание. час [], ... ...

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Определите какое значение имеет нулевое окончание в каждом слове. Запишите по два примера слов с таким же окончанием. Сделайте вывод о том, в каких формах глаголов и существительных встречаются нулевое окончание. час [], ... туч [], ... приходил [], ... мышь [], ...

Автор: Гость