запишите 4 первых и 4 последних шестизначных числа

Математика
запишите 4 первых и 4 последних шестизначных числа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100000    999996 100001    999997 100002    999998 100003    999999
Гость:
100000, 100001, 100002,100003. 999999,999998,999997,999996.
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