запишите 4 первых и 4 последних шестизначных числа
Математика
запишите 4 первых и 4 последних шестизначных числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100000 999996 100001 999997 100002 999998 100003 999999
Гость:
100000, 100001, 100002,100003. 999999,999998,999997,999996.
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