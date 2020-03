Переведите на англисйкий пожалуйста очень нужно.. срочно.... "Моя семья состоит из трех человек. Я мама и папа. Мне девятнадцать лет, я работаю в больнице спецалистом отдела кадров. Моей мама тридцать семь лет. У нее свой магаз...

Гость: Гость:

My family consists of three persons. My father, my mother and I. I am nighteen years old. I work in hospital at a staff department.(дословно я работаю в отделе кадров) My mum thirty seven years old. She works in her own shop.(она работает в своем собственном магазине) my father forty years. He works in the oil company. We always spend our free time together.(мы всегда проводим свободное время вместе) Our family very frendly, we always help each other.