мороженое содержит 7 частей воды,2 части молочного жира и 2 части сахара( по массе)Сколько потребуется сахара для приготовления 4400кг мороженого?

Математика

мороженое содержит 7 частей воды,2 части молочного жира и 2 части сахара( по массе)Сколько потребуется сахара для приготовления 4400кг мороженого?

Автор: Гость