мороженое содержит 7 частей воды,2 части молочного жира и 2 части сахара( по массе)Сколько потребуется сахара для приготовления 4400кг мороженого?
Математика
мороженое содержит 7 частей воды,2 части молочного жира и 2 части сахара( по массе)Сколько потребуется сахара для приготовления 4400кг мороженого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
посчитаем со сколбки частей состоит мороженое 7+2+2=11 частей посчитаем сколько весит одна часть 4400:11=400 кг сахара в мороженом 2 части 2*400=800 кг Ответ 800 кг
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