Неизвестный мастер позаимствовал у гуслей принцеп игры а у мандолины выпуклый корус . составить синтаксический разбор(сделать схему предложения)

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Неизвестный (определение ,выражено прилагательным) Мастер (подлежащее,выраженно существительным) позаимствовал (сказуемое, выражено глаголом) у гуслей (обстоятельство,выражено существительным с проедлогом) принцип( дополнение, выражено существительным) а (союз, не является членом предложения) у мандолины (дополнение, выражено существительным с предлогом) выпуклый (определение, выражено прилагательным) корпус (дополнение,выражено существительным) Определение подчёркивается волнистой линией подлежащее подчёркивается одной прямой линией сказуемое подчёркивается двумя прямыми линиями обстоятельство подчёркивается тире точка дополнение подчёркивается пунктирной линией