Неизвестный мастер позаимствовал у гуслей принцеп игры а у мандолины выпуклый корус . составить синтаксический разбор(сделать схему предложения)
Русский язык
Неизвестный мастер позаимствовал у гуслей принцеп игры а у мандолины выпуклый корус . составить синтаксический разбор(сделать схему предложения)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неизвестный (определение ,выражено прилагательным) Мастер (подлежащее,выраженно существительным) позаимствовал (сказуемое, выражено глаголом) у гуслей (обстоятельство,выражено существительным с проедлогом) принцип( дополнение, выражено существительным) а (союз, не является членом предложения) у мандолины (дополнение, выражено существительным с предлогом) выпуклый (определение, выражено прилагательным) корпус (дополнение,выражено существительным) Определение подчёркивается волнистой линией подлежащее подчёркивается одной прямой линией сказуемое подчёркивается двумя прямыми линиями обстоятельство подчёркивается тире точка дополнение подчёркивается пунктирной линией
Гость:
Неизвестный мастер позаимствовал у гуслей принцип игры, а у мандолины выпуклый корус . ~~~~ ===== _._._._ _ _ _ _ _ _ _ _ _._._._ ~~~~~~~ _._._._
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
ааааааа помогите пожалуйстааааа!!!!!! 1.Какие вещества в растворе образуют следующие ионы: H3O+, Br-, CO2- (сверху) 3,HPO2- 4, PO3- 4, HSO-4, Mg...
Русский язык
Математика
1. вставь вместо звездочек цифры так,чтобы получились верные равенства.Если это невозможно ,объясни почему. *+4*= * 7* - *=5* ...