В треугольнике ABC угол C = 90 , AC=3 , sinA=7корень/ 4. найти AB
Алгебра
В треугольнике ABC угол C = 90 , AC=3 , sinA=7корень/ 4. найти AB
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos A = √ (1 - sin²A) = √ (1 - 7/16) = √ (9/16) = 3/4 Тогда АВ = АС / cos A = 3 / 3/4 = 4
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