з точки до прямої проведено дві похилі. довжина однієї з них дорівнює 25 см, а довжина її прекціі на пряму 15 см.Знайдіть довжину другої похилої якщо вона утворює з прямою кут 30

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Пусть с точки A к прямой проведены две прямые AB и AC. AD - перпендикуляр точки A на прямую, тогда из условия задачи AC=25 и DC=15 Из прямоугольного треугольника ADC по теореме Пифагора (AD)^2=(AC)^2-(DC)^2 (AD)^2=625-225=400 AD=sqrt(400)=20 Из прямоугольного треугольника ADB, имеем,угол ABD=30 градусов по условию. Сторона в прямоугольном треугольнике лежащая против угла 30 градусов равна половине гипотенузы, то есть 2*AD=AB => AB=2*20=40