на стороне ОК угла КОМ отложены отрезки ОС=1.5дм и СД=1,5дм, а на стороне ОМ-отрезок ОЕ=2дм. Известно,что СЕ паралельны ДF.Найдите длину отрезка ОF. ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ МНЕ СРОЧНО НАДО!
Геометрия
на стороне ОК угла КОМ отложены отрезки ОС=1.5дм и СД=1,5дм, а на стороне ОМ-отрезок ОЕ=2дм. Известно,что СЕ паралельны ДF.Найдите длину отрезка ОF. ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ МНЕ СРОЧНО НАДО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по теореме Фалеса стороны угла при пересечении параллельными прямыми, деляться на прапорциональные отрезки ОС/ОЕ=СD/ЕF=ОD/ОF 1/5/2=(1.5+1.5) /ОF ОF=3*2:1.5=4 дм
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