на стороне ОК угла КОМ отложены отрезки ОС=1.5дм и СД=1,5дм, а на стороне ОМ-отрезок ОЕ=2дм. Известно,что СЕ паралельны ДF.Найдите длину отрезка ОF. ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ МНЕ СРОЧНО НАДО!

Геометрия

на стороне ОК угла КОМ отложены отрезки ОС=1.5дм и СД=1,5дм, а на стороне ОМ-отрезок ОЕ=2дм. Известно,что СЕ паралельны ДF.Найдите длину отрезка ОF. ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ МНЕ СРОЧНО НАДО!

Автор: Гость