ответьте на вопросы и выполните задание. В древнеегипетской повести о двух братьях старший брат говорит младшему давай приготовим плуг и упряжку быков потому что хлебное поле вышло из под воды...... обьясните эти слова старшего...

Обществознание
ответьте на вопросы и выполните задание. В древнеегипетской повести о двух братьях старший брат говорит младшему давай приготовим плуг и упряжку быков потому что хлебное поле вышло из под воды...... обьясните эти слова старшего брата чем он предлагает заняться? в  каком месеце по нашему календарю поля в древнем египте освобождались от воды?C каким явлением природы это было связано?опишите его. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
данное событие происходит весною, после разлива Нила, когда он разливается затьопляются близлежащие пастибища, приходится вспахивать их, чтобы вода ушла в землю. т.к. вода Нила содержит много ила, и плохо просачивается сквозь землю.
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