Расскажи, как ты собираешься в школу. Кто тебе помогает? Кому помогаешь ты?

Гость: Гость:

Обычно я собираюсь в школу сам, но иногда мне помагает моя мама. Мы всместе с ней складываем в портфель учебники, тетрадки, ручки, карандаши. Когда у нас есть урок рисования я беру альбом и краски. Я помагаю младшему брату(сестре) собираться в детский сад, мы с ним (ней) складываем в его(ее) рюкзачек игрушки. Я помагаю маме убирать в доме,папе ремонтировать машину, тете ухаживать за цветами...