Девочка потеряла 30 бусинок,что составляло 5/6 всей нити бус.Сколько было бусинок на нитке?а)25 б)32 в)28 г)36

Математика
Девочка потеряла 30 бусинок,что составляло 5/6 всей нити бус.Сколько было бусинок на нитке?а)25 б)32 в)28 г)36
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30/5=6 6/6=36 оТВЕТ:Г     
Гость:
30:5*6=36(бус)-было бусинок на нитке
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