Девочка потеряла 30 бусинок,что составляло 5/6 всей нити бус.Сколько было бусинок на нитке?а)25 б)32 в)28 г)36
Математика
Девочка потеряла 30 бусинок,что составляло 5/6 всей нити бус.Сколько было бусинок на нитке?а)25 б)32 в)28 г)36
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30/5=6 6/6=36 оТВЕТ:Г
Гость:
30:5*6=36(бус)-было бусинок на нитке
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They will have planted trees in their garden by 7 o'clock tomorrow по этому тексту нужно написать вопросы в Future in the past.