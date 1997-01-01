имеется 20 четырехметровых бревен которые надо распилить на бруски длиной 25 см.Сколько распилов придется сделать?

Математика
имеется 20 четырехметровых бревен которые надо распилить на бруски длиной 25 см.Сколько распилов придется сделать?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 м = 400 см 400 : 25 = 16 брусков по 25 см получится из 4 метрового бревна, на это потребуется сделать 15 распилов 15 * 20 = 300 распилов нужно сделать чтобы распилить на бруски 20 четырехметровых бревен
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