имеется 20 четырехметровых бревен которые надо распилить на бруски длиной 25 см.Сколько распилов придется сделать?

Гость: Гость:

4 м = 400 см 400 : 25 = 16 брусков по 25 см получится из 4 метрового бревна, на это потребуется сделать 15 распилов 15 * 20 = 300 распилов нужно сделать чтобы распилить на бруски 20 четырехметровых бревен