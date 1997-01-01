Из букв в словах ( марс и уран) запишите перечислением элементов: 1).множество A и B. 2). пересечение множеств A и B.3) объединение множеств A и B
Математика
Из букв в словах ( марс и уран) запишите перечислением элементов: 1).множество A и B. 2). пересечение множеств A и B.3) объединение множеств A и B
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. множество А={м, а, р, с}; множество В={у, р, а, н}. 2. пересечение множеств А и В: А ∧ В = {а, р}. 3. объединение множеств А и В: А ∨ В = {м, а, п, с, у, н}.
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