какой длины нужно взять перекладину, чтобы её можно было положить концами на две вертикальные опоры высотой 2м и 3м, поставленные на расстоянии 2,4м одна от другой?

Геометрия

какой длины нужно взять перекладину, чтобы её можно было положить концами на две вертикальные опоры высотой 2м и 3м, поставленные на расстоянии 2,4м одна от другой?

Автор: Гость