какой длины нужно взять перекладину, чтобы её можно было положить концами на две вертикальные опоры высотой 2м и 3м, поставленные на расстоянии 2,4м одна от другой?
Геометрия
какой длины нужно взять перекладину, чтобы её можно было положить концами на две вертикальные опоры высотой 2м и 3м, поставленные на расстоянии 2,4м одна от другой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина перекладины будет равна гипотенузе прямоугольного треугольника катеты которого равны а=2,4 м; b = (3-2)=1 м. (нарисуй рисунок будет видно) с = √a²+b² с = √(2,4²+1²) = √(5,76 + 1) = √6,76 = 2,6 м Ответ. 2,6 м.
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