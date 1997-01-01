Решить уравнение: |x-4|= √20-2√5

Алгебра
Решить уравнение: |x-4|= √20-2√5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет umka777, уравнение на самом деле очень простое, сейчас всё тебе объясню. Так как вторая часть уравнения равна нулю:  √20-2√5=0, т.е 2√5=2*2*5=√20 Получается √20-√20=0 Тогда просто приравниваем левую часть к нулю:  x-4=0 x=4. Ответ 4.
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