Решить уравнение: |x-4|= √20-2√5

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Привет umka777, уравнение на самом деле очень простое, сейчас всё тебе объясню. Так как вторая часть уравнения равна нулю: √20-2√5=0, т.е 2√5=2*2*5=√20 Получается √20-√20=0 Тогда просто приравниваем левую часть к нулю: x-4=0 x=4. Ответ 4.