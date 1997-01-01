Даша и миша одновременно начали переплывать речку. Миша плывёт в 3 раза быстрее Даши. Через 4 минутывыяснилось, что Даша проплыла 24 метра, а Мише осталось проплыть36 метров. Через сколько минут переплывёт речку Даша?
Математика
Даша и миша одновременно начали переплывать речку. Миша плывёт в 3 раза быстрее Даши. Через 4 минутывыяснилось, что Даша проплыла 24 метра, а Мише осталось проплыть36 метров. Через сколько минут переплывёт речку Даша?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 : 4 = 6 м/мин скорость Даши 6 * 3 = 18 м/мин скорость Димы 18 * 4 = 72 м проплыл Дима 72 + 36 = 108 м ширина реки 108 : 6 = 18 минут нужно Даше чтобы переплыть реку Ответ. 18 минут.
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