Даша и миша одновременно начали переплывать речку. Миша плывёт в 3 раза быстрее Даши. Через 4 минутывыяснилось, что Даша проплыла 24 метра, а Мише осталось проплыть36 метров. Через сколько минут переплывёт речку Даша?

Математика

Даша и миша одновременно начали переплывать речку. Миша плывёт в 3 раза быстрее Даши. Через 4 минутывыяснилось, что Даша проплыла 24 метра, а Мише осталось проплыть36 метров. Через сколько минут переплывёт речку Даша?

Автор: Гость