какой длины нужно взять перекладину чтобы её можно было положить концами на две вертикальные опоры высотой 2м и 3м поставленные на расстоянии 2,4м одна от другой

Геометрия

какой длины нужно взять перекладину чтобы её можно было положить концами на две вертикальные опоры высотой 2м и 3м поставленные на расстоянии 2,4м одна от другой

Автор: Гость