КЛОН- однокоренные слова как можно больше :)
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КЛОН- однокоренные слова как можно больше :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клонировать, клонированный, клонируемый, клонируется, клонироваться
Гость:
клон клонирование клонированность (всё что смог)
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