На коп`ютері опрацьовували три задачі впродовж 30хв. На першу та другу задачі було витрачено 24 (Числівник 14 знайменик 15 (це дроб)) а на другу та третю 18 (19-числівник 45-знайменик) хв. Скільки часу було витрачено на опрацьо...

Математика

На коп`ютері опрацьовували три задачі впродовж 30хв. На першу та другу задачі було витрачено 24 (Числівник 14 знайменик 15 (це дроб)) а на другу та третю 18 (19-числівник 45-знайменик) хв. Скільки часу було витрачено на опрацьовування кожноі задачи?

Автор: Гость