На коп`ютері опрацьовували три задачі впродовж 30хв. На першу та другу задачі було витрачено 24 (Числівник 14 знайменик 15 (це дроб)) а на другу та третю 18 (19-числівник 45-знайменик) хв. Скільки часу було витрачено на опрацьо...
Математика
На коп`ютері опрацьовували три задачі впродовж 30хв. На першу та другу задачі було витрачено 24 (Числівник 14 знайменик 15 (це дроб)) а на другу та третю 18 (19-числівник 45-знайменик) хв. Скільки часу було витрачено на опрацьовування кожноі задачи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30- 18 19/45=11 26/45 хв. 1 задача 24 14/15 - 11 26/45= 13 (42-26)/45=13 16/45 хв. 2 задача 18 19/45- 13 16/45=5 3/45=5 1/15 хв. 3 задача
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