угол ромба равен 60 градусов меньшая диагональ равно 10 см найдите периметр ромба

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сумма прилежащих к одной стороне уголов ромба =180=> угол который делит меньшая диагональ равен 120 тк диагональ делит угол пополам(диагонали ромба являются бисектрисами его углов) => диагональ делит ромб на 2 равносторонних треугольника (углы по 60градусов) у которых 1 сторона общая(диагональ 10см) => периметр = 40см