Яка відносна густина кисню за воднем?
Химия
Яка відносна густина кисню за воднем?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D( кислорода поН2) = М(О2)/М(Н2) = 16/2 = 8.
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