Теплоход шёл 2 часа со скоростью 38км\ч,ему осталось пройти расстояние в 3 раза больше, чем он прошёл.За какое время теплоход пройдёт оставшийся путь в тумане,если будет идти со скоростью 28к\ч?
Математика
Теплоход шёл 2 часа со скоростью 38км\ч,ему осталось пройти расстояние в 3 раза больше, чем он прошёл.За какое время теплоход пройдёт оставшийся путь в тумане,если будет идти со скоростью 28к\ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
38 * 2 = 76 км прошел теплоход за 2 часа 76 * 3 = 228 км осталось пройти теплоходу 228 : 28 = 8 1/7 ч - время за которое теплоход пройдет оставшийся путь Ответ. 8 1/7 ч
Гость:
38*2=76км прошел за 2 часа 76*3=228км осталось 228/28=8,14ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
при скорости 15 км/ч тормозной путь автомобиля равен 1,5 м. Каким будет тормозной путь автомобиля при скорости 60 км/ч? Ускорение в оьоих случаях ...
Математика
Купили несколько пакетиков семян моркови свёклы. Масса всех пакетиков 78 гр. Масса 1 пакетика моркови 12 гр., а свёклы 15 гр. Сколько купили пакети...