Теплоход шёл 2 часа со скоростью 38км\ч,ему осталось пройти расстояние в 3 раза больше, чем он прошёл.За какое время теплоход пройдёт оставшийся путь в тумане,если будет идти со скоростью 28к\ч?

Математика

Теплоход шёл 2 часа со скоростью 38км\ч,ему осталось пройти расстояние в 3 раза больше, чем он прошёл.За какое время теплоход пройдёт оставшийся путь в тумане,если будет идти со скоростью 28к\ч?

Автор: Гость