Приведите дробь 5а/3b^2 к знаменателю 6b^4a^3

Алгебра
Приведите дробь 5а/3b^2 к знаменателю 6b^4a^3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умножаем и числитель и знаменатель на 2b^2a^3 5а*2b^2a^3/3b^2*2b^2a^3=5a^42b^2/6b^4a^3  
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