из точки к площине проведённые 2 накланённые лынии, разница длины 6 см. Ихняя проекцыя 27 и 15 см. Найти ростояние от даной точки к плоскости

Геометрия
из точки к площине проведённые 2 накланённые лынии, разница длины 6 см. Ихняя проекцыя 27 и 15 см. Найти ростояние от даной точки к плоскости
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть длина меньшей наклонной равна Х см. Тогда длина большей Х + 6 см. Если расстояние от точки до плоскости равно Н, то по теореме Пифагора Н² = (Х + 6)² - 27² = Х² - 15² Х² + 12 * Х + 36 - 729 = Х² - 225 Тогда  12 * Х = -225 + 729 - 36 = 468, то есть  Х = 468 / 12 = 39 см. Следовательно  Н = √ (39² - 15²) = √ 1296 = 36 см.
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