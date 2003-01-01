из 12 кг муки выходит 16 кг хлеба. Сколько килограммов хлеба выйдет из 60 кг муки?

Математика

из 12 кг муки выходит 16 кг хлеба. Сколько килограммов хлеба выйдет из 60 кг муки?

Автор: Гость