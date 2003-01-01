из 12 кг муки выходит 16 кг хлеба. Сколько килограммов хлеба выйдет из 60 кг муки?
Математика
из 12 кг муки выходит 16 кг хлеба. Сколько килограммов хлеба выйдет из 60 кг муки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
составим пропорцию: 12 кг муки - 16 кг хлеба 60 кг муки - х кг хлеба х = 60 * 16 : 12 = 80 кг Ответ. 80 кг хлеба.
Гость:
60кг.хлеба=45кг.муки
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