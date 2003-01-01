метод проб и ошибок площадь прямоугольника 72 метра квадратных а его ширина в 2 раза меньше длины.Каков периметр прямоугольника?

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х м - ширина прямоугольника 2х м длина прямоугольника По условию известно, что площадь прямоугольника 72 кв.м. х * 2х = 72 2х² = 72 х² = 36 х = 6 6 м - ширина прямоугольника 2 * 6 = 12 м длина прямоугольника P = 2*(6 + 12) = 36 (м) периметр прямоугольника Ответ. 36 м.