в треугольнике проведи 2 отрезка так чтобы теугольник поделился на 3 треугольника и 1 четырехугольник
Математика
в треугольнике проведи 2 отрезка так чтобы теугольник поделился на 3 треугольника и 1 четырехугольник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
проведи 2 отрезка от любых 2-ух углов к противоположным сторонам
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