в треугольнике проведи 2 отрезка так чтобы теугольник поделился на 3 треугольника и 1 четырехугольник

Математика

в треугольнике проведи 2 отрезка так чтобы теугольник поделился на 3 треугольника и 1 четырехугольник

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