осевое сечение цилиндра-квадрат,диагональ которого 20 см.найти: а)высоту цилиндра,б)площадь основания цилиндра

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Если осевое сечение цилиндра - квадрат с диагональю 20 см, то и высота цилиндра,и диаметр основания равны по 20 / √ 2 = 10 * √ 2 см. Тогда площадь основания цилиндра S = π * D² / 4 = π * (10 * √ 2)² / 4 = 50 * π см².