как отличить гашеную известь от измельченного в порошок извстняка?
Химия
как отличить гашеную известь от измельченного в порошок извстняка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо начать прокаливать/нагревать CaCO3 = СаО + СО2 (t>900) CaOH2=CaO+H2O (t>520) Гашеная известь быстрее разложится на в оду и оксид кальция
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