Какой будет температура воды в ванне, если в нее налить 5 ведер воды при температуре 10 градусов и 6 ведер воды при температуре 90 градусов (в ведре 10 л)?

Физика

Какой будет температура воды в ванне, если в нее налить 5 ведер воды при температуре 10 градусов и 6 ведер воды при температуре 90 градусов (в ведре 10 л)?

Автор: Гость