Какой будет температура воды в ванне, если в нее налить 5 ведер воды при температуре 10 градусов и 6 ведер воды при температуре 90 градусов (в ведре 10 л)?
Физика
Какой будет температура воды в ванне, если в нее налить 5 ведер воды при температуре 10 градусов и 6 ведер воды при температуре 90 градусов (в ведре 10 л)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если пренебречь влиянием ванны на установившуюся температуру, температура полученной воды вычисляется по формуле средней арифметической взвешенной. В данном случае: Тс = (5 * 10 + 6 * 90) / (5 + 6) = 590 / 111 = 53,5° C
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