Депозитный сертификат номиналом 100 руб выдан 5 мая с погашением 7 ноября под 25% годовых.Определить сумму начисленных процентов и сумму погашения долгового обязательства (3 -мя способами)

Гость: Гость:

Эо зависит от капитализации. вариант 1. Если капитализация насчитываеся на конец депозита ( то есть 7 ноября) - тогда 25% годовых делим на 365 дней, = 0.06849% в день от 5 мая до 7 ноября - 186 дней*0.06849 = 12.739% то есть 7 ноября депозитный сертификат номиналом 100 руб должен быть выкуплен за 112,74 руб. вариант 2. Если капитализация поквартальная, о за каждые 3 месяца начитывается 6,25%. 5 мая - 5 августа - 106,25 руб 5 августа - 5 ноября - 6.640 (это проценты от суммы собраной в 1 квартале) + 106,25 = 112.89 руб плюс 2 дня = 112,89+ (0.06849%*2)=112,89+0.15=113,02 Вариант 3. Дневная капитализация: K * ( 1 + p% / 365) ^ дни 100* (1+25%/365) ^ 186 считайте сами уже)))