Клиент вложил некоторую сумму денег в банк под 10% сложного прироста годовых. Он через 2 года получил 605 000 тг. Каков начальный вклад клиента?
Математика
Клиент вложил некоторую сумму денег в банк под 10% сложного прироста годовых. Он через 2 года получил 605 000 тг. Каков начальный вклад клиента?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
клиент вложил х тг. под 10% годовых. на 2 года. за 1 год его вклад составил х+10% или х+0,1х=1,1х тг за второй год вклад составил 1,1х+10% или 1,1х+0,11х=1,21х тг. через 2 года клиент получил 605 000тг. т.е. 1,21х=605 000 х=605 000/1,21 х=500 000 начальный вклад клиента был 500 000тг.
Гость:
r=10% Kt=605000 n=2 K=? Kt=K*(1+r)^n K=Kt/(1+r)^n K=605000/(1+0,1)^2 K=605000/1,21 K=500000
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