Клиент вложил некоторую сумму денег в банк под 10% сложного прироста годовых. Он через 2 года получил 605 000 тг. Каков начальный вклад клиента?

Гость: Гость:

клиент вложил х тг. под 10% годовых. на 2 года. за 1 год его вклад составил х+10% или х+0,1х=1,1х тг за второй год вклад составил 1,1х+10% или 1,1х+0,11х=1,21х тг. через 2 года клиент получил 605 000тг. т.е. 1,21х=605 000 х=605 000/1,21 х=500 000 начальный вклад клиента был 500 000тг.