на озере плавают гуси и утки. количество гусей составляет 40% от количества уток. сколько процентов составляет количество уток от количества гусей?

Математика
на озере плавают гуси и утки. количество гусей составляет 40% от количества уток. сколько процентов составляет количество уток от количества гусей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x - гуси y - утки   x=0,4y y=x/0,4 y=x/(10/4) y=x*10/4 y=2,5x ⇒ 250%
Гость:
уток х шт. гуси составляют 40% от х или 0,4х шт. 0,4х - 100% х - А% А=х*100/0,4х=250 кол-во уток составляет 250% от кол-ва гусей.
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