на озере плавают гуси и утки. количество гусей составляет 40% от количества уток. сколько процентов составляет количество уток от количества гусей?

Математика

на озере плавают гуси и утки. количество гусей составляет 40% от количества уток. сколько процентов составляет количество уток от количества гусей?

Автор: Гость