две бригады сшили 441 детский костюм, работая вместе. Первая бригада изготавливала 28 костюмов в час , а вторая 21 костюм в час. Сколько часов бригады шили костюмы?
Математика
две бригады сшили 441 детский костюм, работая вместе. Первая бригада изготавливала 28 костюмов в час , а вторая 21 костюм в час. Сколько часов бригады шили костюмы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28 + 21 = 49 костюмов в час изготавливали бригады работая вместе 441 : 49 = 9 часов работали бригады Ответ. 9 часов.
Гость:
1) 28+21=49 (к.) - совместная производительность 2) 441:49=9 (ч.) Ответ. 9 часов.
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