две бригады сшили 441 детский костюм, работая вместе. Первая бригада изготавливала 28 костюмов в час , а вторая 21 костюм в час. Сколько часов бригады шили костюмы?

Математика

две бригады сшили 441 детский костюм, работая вместе. Первая бригада изготавливала 28 костюмов в час , а вторая 21 костюм в час. Сколько часов бригады шили костюмы?

Автор: Гость