какого человека можно назвать духовно богатым?

География
какого человека можно назвать духовно богатым?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тот человек.который не пасует перед жизненными трудностями,и не прогинается под х тяжесью,а бодро идет вперед,пи этом успевая помогать подняться на ноги другим,более слабым,нуждающимся людям.человек,который не смется над чужим горем,а ищет пути помощи этому горю.человек,который даритдругим людям надежду и веру.
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