какого человека можно назвать духовно богатым?

Гость: Гость:

тот человек.который не пасует перед жизненными трудностями,и не прогинается под х тяжесью,а бодро идет вперед,пи этом успевая помогать подняться на ноги другим,более слабым,нуждающимся людям.человек,который не смется над чужим горем,а ищет пути помощи этому горю.человек,который даритдругим людям надежду и веру.