ЯИЧНИЦУ ИЗ ПОЛУТОРА ДЮЖЕН ЯИЦ РАЗДЕЛИЛИ НА 2 ПОРЦИИ. В ПЕРВОЙ ПОРЦИИ НА 2 ЯЙЦА БОЛЬШЕ ЧЕМ ВО ВТОРОЙ. СКОЛЬКО ЯИЦ В КАЖДОЙ ПОРЦИИ?
Математика
ЯИЧНИЦУ ИЗ ПОЛУТОРА ДЮЖЕН ЯИЦ РАЗДЕЛИЛИ НА 2 ПОРЦИИ. В ПЕРВОЙ ПОРЦИИ НА 2 ЯЙЦА БОЛЬШЕ ЧЕМ ВО ВТОРОЙ. СКОЛЬКО ЯИЦ В КАЖДОЙ ПОРЦИИ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дюжина-12 яиц,а так как у нас 1,5 дюжина,значит 12+12÷2=18яиц. 1)18-2=16 яиц в каж. порции. 2)16÷2=8 яиц во второй порции. 3)8+2=10 яиц в первой порции. из этого следует, что 10>8 на 2 яйца.
Гость:
12+6=18 яиц в полтора дюжинах 18-2=16 если убрать 2 лишних яйца, то будет поровну 16:2=8 в меньшей порции 8+2=10 в большей 10яиц в 1 порции 8 яиц во 2 порции
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