ЯИЧНИЦУ ИЗ ПОЛУТОРА ДЮЖЕН ЯИЦ РАЗДЕЛИЛИ НА 2 ПОРЦИИ. В ПЕРВОЙ ПОРЦИИ НА 2 ЯЙЦА БОЛЬШЕ ЧЕМ ВО ВТОРОЙ. СКОЛЬКО ЯИЦ В КАЖДОЙ ПОРЦИИ?

Гость: Гость:

дюжина-12 яиц,а так как у нас 1,5 дюжина,значит 12+12÷2=18яиц. 1)18-2=16 яиц в каж. порции. 2)16÷2=8 яиц во второй порции. 3)8+2=10 яиц в первой порции. из этого следует, что 10>8 на 2 яйца.