если между цифрами двузначного числа Х вписать это же число,то получится четырёхзначное число в 66 раз больше первоначального двузначного числа.найти число Х

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Пусть неизвестное число Х = АВ = 10 * А + В После того, как между его цифрами вписали то же число, оно приобрело вид ААВВ = 1100 * А + 11 * В. Уравнение принимает вид 66 * (10 * А + В) = 1100 * А + 11 * В 660 * А + 66 * В = 1100 * А + 11 * В 55 * В = 440 * А В = 8 * А Поскольку В - однозначное число, то А = 1, В = 8 . Следовательно Х = 18.